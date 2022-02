IOC-leden kritisch op voetbalfederatie FIFA over WK-plannen

Leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben op het congres in Beijing felle kritiek geuit op de plannen van de mondiale voetbalfederatie FIFA om het WK één keer in de twee jaar te houden. Voorzitter Thomas Bach van het IOC kapte de discussie al snel af, omdat FIFA-voorzitter en IOC-lid Gianni Infantino zich niet kon verweren. Infantino is sinds 2020 lid van het comité, maar hij besloot dinsdag zijn geplande reis naar Beijing te cancelen en ontbrak daarom op de 139e IOC-sessie.

“Dit plan kan onnoemelijke schade aanrichten en de sport als geheel in gevaar brengen”, zei Mustapha Berraf, de Algerijnse voorzitter van het verbond van olympische comités uit Afrika. “Andere sporten worden hierdoor naar de achtergrond verdrongen en dat is onacceptabel. Het creëert ook weer een kloof tussen mannen en vrouwen in de sport, ondanks al onze inspanningen om juist meer gelijkheid te krijgen.” Berraf kreeg bijval van andere IOC-leden.

Het IOC liet eerder weten een WK iedere twee jaar onwenselijk te vinden. Bach wilde bij afwezigheid van Infantino niet uitgebreid ingaan op de zaak. “We willen deze discussie graag voeren met de FIFA-voorzitter, maar helaas is dat nu niet mogelijk. Uit respect voor ons mede IOC-lid gaan we hier nu niet dieper op in”, aldus Bach. “We laten hem weten wat hier over dit onderwerp is gezegd.”

Infantino zorgde vorige week voor de nodige opschudding, door tijdens een bezoek aan de Raad van Europa in zijn speech te zeggen dat met een WK om de twee jaar levens van mensen verbeterd kunnen worden. Het zou volgens Infantino kansen creëren voor onder meer Afrikaanse vluchtelingen die nu op wankele boten de zee oversteken en daar soms verdrinken. Later zei Infantino dat hij verkeerd begrepen was.