IOC-voorzitter Bach prijst Chinees organisatiecomité Spelen

Thomas Bach kijkt met vertrouwen vooruit naar de Olympische Spelen, die vrijdag in Beijing beginnen. De Duitse voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei donderdag in Beijing onder de indruk te zijn. “Dankzij het uitstekende werk van het organisatiecomité is alles op zijn plaats voor veilige en uitstekende Winterspelen”, aldus Bach tijdens een IOC-sessie.

Volgens Bach luiden de Olympische Spelen in Beijing een nieuw tijdperk in voor de wereldwijde wintersport. Beijing is straks de eerste stad ter wereld waar zowel de Zomerspelen als de Winterspelen zijn gehouden. De Zomerspelen waren in 2008.

De Chinese president Xi Jinping sprak tijdens de IOC-sessie in een korte videoboodschap. “Morgenavond gaan de Olympische Spelen van start. De wereld kijkt naar China en China is er klaar voor. We zullen ons best doen om de wereld een gestroomlijnde, veilige en schitterende Spelen te bezorgen”, zei hij.

Xi Jinping ontvangt bij de openingsceremonie naast de Russische president Vladimir Poetin ook de staatshoofden van onder meer Polen, Servië, Kazachstan, Turkmenistan en Egypte. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, en topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO staan op de gastenlijst.

Sommige invloedrijke landen hebben een diplomatieke boycot afgekondigd voor de Spelen. Zo sturen onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada en Groot-Brittannië geen hoogwaardigheidsbekleders naar Beijing, als protest tegen het schenden van mensenrechten in China. Ook Nederland vaardigt geen regeringsdelegatie af. Koning Willem-Alexander mijdt de Spelen eveneens. Hij ging vier jaar geleden met koningin Máxima en premier Mark Rutte wel naar de Spelen van Pyeongchang.