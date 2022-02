Kramer gunt ploeggenoten in Milaan Olympische Spelen mét publiek

Sven Kramer vierde zijn vier olympische titels in Vancouver, Sotsji en Pyeongchang voor volle tribunes, met daarop ook de nodige Nederlanders. De 35-jarige Fries neemt in Beijing afscheid in ‘coronatijd’.

Kramer vindt het vooral voor zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma vervelend dat het indrukwekkende schaatsstadion tijdens de komende olympische wedstrijden grotendeels leeg blijft. “De bewegingsvrijheid is deze Spelen mega beperkt. Ik zeg het ook tegen de jongens van mijn ploeg: ik hoop dat jullie over vier jaar naar Milaan kunnen, want dan kun je het ook op een andere manier meemaken. Het zou zonde zijn als dit je enige Spelen zijn, dat dit je enige ervaring is”, aldus Kramer, die zondag in actie komt op de 5 kilometer en daarna ook nog meedoet op de ploegachtervolging en massastart.

De Olympische Spelen keren over vier jaar terug naar Italië, naar Milaan en Cortina d’Ampezzo. Kramer maakte in 2006 zijn olympische debuut in Italië. In Turijn won de schaatser zilver op de 5000 meter en brons met de achtervolgingsploeg.