Kramer is na drie olympische titels op 5 km nu blij met medaille

Het liefst zou hij hard van de daken schreeuwen dat hij opnieuw goud gaat winnen op de 5 kilometer, zegt Sven Kramer donderdag na de training in de National Speed Skating Oval van Beijing. Maar na drie achtereenvolgende olympische titels op die afstand is dat nu niet reëel. “Überhaupt een medaille op de 5 kilometer zou al fantastisch zijn. Maar het belangrijkste voor mij deze Spelen is proberen goud te halen op de ploegachtervolging.”

Kramer domineerde zijn favoriete afstand jarenlang. De na dit seizoen stoppende 35-jarige schaatser moest bij de Spelen van Turijn in 2006 nog genoegen nemen met zilver. Daarna won hij bij de Spelen van Vancouver (2010), Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) steeds goud. In Sotsji maakte Kramer ook deel uit van de winnende achtervolgingsploeg. In Beijing moet dat onderdeel hem dus zijn vijfde en laatste gouden plak bezorgen.

Deelname aan de 5 kilometer van komende zondag voelt voor Kramer nog steeds een beetje als een bonus, laat hij blijken in de indrukwekkende Chinese schaatshal. Eind december eindigde de Fries op deze afstand achter ploeggenoot Patrick Roest en Jorrit Bergsma als derde bij het olympisch kwalificatietoernooi. “Ik ben blij dat mijn loopbaan niet tussen kerst en oud en nieuw als een nachtkaars is uitgegaan. Dat was voor mij op dat moment heel erg belangrijk. Nu is het voor mij zaak een goede 5 kilometer te rijden. Als ik hier mijn beste tijd van het seizoen rijd, moet ik denk ik tevreden zijn. Als je jaren ongeslagen bent op de 5 kilometer, maakt het het iets ingewikkelder. Dan staat er een hele andere druk op.”

De Zweedse wereldrecordhouder Nils van der Poel is de belangrijkste gegadigde om Kramer af te lossen als olympisch kampioen. Chad Hedrick uit de Verenigde Staten was in 2006 de laatste schaatser die de olympische 5 kilometer won voor het tijdperk-Kramer.

De rijder van Jumbo-Visma vindt het niet erg dat zijn topsportloopbaan na dit toernooi ten einde is. “Mijn laatste 5 kilometer ja, dat is wel lekker”, aldus Kramer lachend. “Het gaat niet alleen om de 12,5 ronden die je moet schaatsen. Alles wat er verder nog bij komt kijken, maakt het best wel complex. Als je altijd meedoet voor plekje tien, valt het wel mee natuurlijk. Maar dat heb ik de afgelopen vijftien jaar niet gedaan. Ik heb het zelf ook zo ingericht en zelf heel belangrijk gemaakt. Dat is de reden waarom ik het zo lang heb kunnen volhouden op dat niveau. Dat kost ook wat.”