Medvedev meldt zich af voor tennistoernooi Rotterdam

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich afgemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat maandag in Rotterdam begint. Andy Murray komt wel naar Ahoy.

De 25-jarige Medvedev, nummer 2 van de wereld, verloor zondag in de finale van de Australian Open in vijf sets van Rafael Nadal, die in Melbourne zijn 21e grandslamtitel veroverde. Medvedev gaf in dat duel een 2-0-voorsprong in sets uit handen.

Maandag gaf de Nederlandse manager van Medvedev, Olivier van Lindonk, al te kennen dat de Rus “er even helemaal doorheen zit”. Hij zou na de verloren finale de tijd nemen om na te denken of hij wel of niet naar Rotterdam zou afreizen.

Na de afmelding van Medvedev is Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, de hoogstgeplaatste speler.