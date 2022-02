Oekraïne raadt zijn olympische sporters af met Russen om te gaan

Het Oekraïense ministerie van Sport heeft het zijn olympische sporters op de Winterspelen van Beijing afgeraden dicht bij Russische atleten te komen. Ook trainers moeten “niet bij Russische atleten gaan staan en geen foto’s nemen”, heeft minister Vadim Hutzajt gezegd in een interview met onlinekrant Tribuna.com. De spanningen tussen Oekraïne, Rusland en nu ook het Westen zijn de afgelopen tijd hoog opgelopen.

Hutzajt zegt dat het atleten niet verboden is om in de buurt van Russen te komen, maar hij raadt het hun wel af. Volgens berichten in de media is Oekraïense sporters ook verteld geen interviews in het Russisch te geven. Hoogspringster Jaroslava Mahoetsjich uit Oekraïne raakte afgelopen zomer in opspraak nadat zij op de foto was gegaan met de Russische olympisch kampioene Maria Lasitskene.

Rusland en Oekraïne zijn verwikkeld in een hoogoplopend conflict vanwege een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. Rusland is daar fel op tegen en vreest dat het bondgenootschap te veel invloed krijgt in het oosten van Europa. De Verenigde Staten hebben enkele duizenden militairen naar Oost-Europa gestuurd, voor het geval Rusland het buurland aanvalt.