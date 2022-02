Organisatie Spelen in Beijing deelt 150.000 toegangskaarten uit

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Beijing deelt 150.000 toegangskaarten voor de olympische locaties uit aan inwoners van China. De tickets gaan naar “geselecteerde groepen”, waaronder inwoners van de regio’s waarin de sportlocaties liggen, vertegenwoordigers van sponsoren, scholieren en expats die in het Aziatische land wonen. Vanwege de coronapandemie verkoopt China geen kaarten aan zowel buitenlanders als sportliefhebbers uit eigen land.

Vorig jaar was al duidelijk dat China geen buitenlandse toeschouwers toelaat op de Winterspelen. Het organisatiecomité maakte twee weken geleden bekend dat het ook geen kaartverkoop start voor Chinezen, maar in plaats daarvan op uitnodiging een beperkt aantal mensen gaat toelaten. Het blijkt nu te gaan om 150.000 tickets. Hoe die kaarten worden verdeeld, is niet duidelijk. De uitverkorenen dienen zich aan strikte regels te onderwerpen, voor, tijdens en na hun bezoek. China heeft voor alle deelnemers aan de Spelen een soort ‘superbubbel’ gecreëerd, om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

De organisatie liet eerder deze week weten dat de tribunes voor 30 tot 50 procent gevuld zullen worden. Vrijdag vindt de openingsceremonie van de Spelen plaats.