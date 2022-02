Schaatsster Pechstein (49) draagt Duitse vlag bij opening Spelen

Schaatsster Claudia Pechstein mag op haar achtste Olympische Spelen de Duitse vlag dragen bij de openingsceremonie. De 49-jarige Pechstein kreeg in de verkiezing onder leden van de Duitse equipe in Beijing en het publiek net iets meer stemmen dan snowboardster Ramona Hofmeister en rodelaarster Natalie Geisenberger.

Pechstein draagt vrijdag bij de opening de vlag samen met de 31-jarige bobsleeër Francesco Friedrich, die bij de mannen de voorkeur kreeg boven ijshockeyer Moritz Müller en rodelaar Tobias Wendl. Net als bij de Zomerspelen van vorig jaar in Tokio mag ieder land twee vlaggendragers aanwijzen, een man en een vrouw.

“Het is een enorme eer voor mij om als vlaggendraagster de Duitse ploeg het stadion in te leiden”, zegt Pechstein, die in Beijing uitkomt op de 3000 meter en de massastart. “Ik heb in mijn carrière alles gewonnen wat er te winnen valt. Om dan nu als recorddeelneemster aan de Spelen de Duitse vlag te dragen, maakt me enorm trots.”

Pechstein heeft vijf gouden medailles gewonnen op de Spelen en veroverde daarnaast twee zilveren en twee bronzen medailles. Ze is daarmee de succesvolste Duitse wintersporter. Haar eerste olympische succes was op de Spelen van 1992 in Albertville. Met haar achtste deelname aan de Spelen is Pechstein nu recordhouder bij de vrouwen. De Japanse skispringer Noriaki Kasai deed ook acht keer mee aan de Winterspelen.