Sterke start golfer Huizing in Verenigde Arabische Emiraten

Golfer Daan Huizing is goed begonnen aan het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten. De 31-jarige Huizing staat na de eerste ronde op de negende plek met een score van -4.

Huizing noteerde op de Al Hamra Golf Club een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde, op de veertiende hole. Ook sloeg hij vier birdies en twee bogeys. Wil Besseling staat op +1, Darius van Driel stelde teleur met een score van +7.

Na de eerste dag hebben de Duitser Sebastian Heisele en Scott Jamieson uit Schotland de leiding. Zij kwamen beiden uit op een score van 7 slagen onder par.

Joost Luiten doet niet mee in Ras al-Khaimah. Hij is wel in de Verenigde Arabische Emiraten gebleven om te trainen en komt volgende week weer in actie.