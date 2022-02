Tennisser Thiem slaat ook hele Zuid-Amerikaanse trip over

Dominic Thiem heeft zich afgemeld voor alle komende graveltoernooien in Zuid-Amerika. De voormalig nummer 3 van de wereld, die de afgelopen maanden aan de kant stond met een polsblessure, hoopt in maart zijn rentree te kunnen maken in Indian Wells.

De 28-jarige Thiem zou deze week deelnemen aan een ATP-toernooi in Cordoba, maar hij trok zich op het laatste moment terug. “Ik heb nog pijn aan mijn hand en heb te weinig getraind”, zei de Oostenrijker toen. Volgende week zou hij in actie komen in Buenos Aires en een week later in Rio de Janeiro.

In juni van vorig jaar kwam Thiem, in 2020 winnaar van de US Open, voor het laatst in actie. Hij is daardoor weggezakt naar plek 37 op de wereldranglijst.

Indian Wells, het eerste masterstoernooi van het jaar, begint op 10 maart.