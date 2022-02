Tennissers zonder Rojer in Daviscup tegen Canada

Jean-Julien Rojer ontbreekt in de selectie van het Nederlandse Daviscupteam voor de ontmoeting met Canada in Den Haag. De 40-jarige dubbelspecialist was jarenlang een vaste waarde in het team van captain Paul Haarhuis.

Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor heeft Haarhuis twee tennissers tot zijn beschikking die bezig zijn aan een opmars op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat op de 50e plaats, Griekspoor is de nummer 62 van de wereld. De rest van de ploeg bestaat uit Robin Haase en de dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Haarhuis kiest voor dezelfde spelers als in september vorig jaar, toen Oranje in Montevideo met winst op Uruguay een plek afdwong in de kwalificatieronde van de Daviscup.

“Ik ben erg blij dat deze jongens zich beschikbaar stellen voor het team en dat we met zo’n sterke opstelling tegen Canada kunnen spelen”, aldus Haarhuis. “Het team heeft het afgelopen jaar qua niveau namelijk een grote stap gemaakt. We hebben met Canada een zeer pittige uitdaging om ons te plaatsen voor de Daviscup Finals. Gelukkig hebben wij het thuisvoordeel. We zijn enorm blij dat er enig publiek bij het duel aanwezig mag zijn.”

Inzet van het duel met Canada op het gravel in de Sportcampus Zuiderpark is een plek in de Daviscup Finals van eind dit jaar. Canada heeft met de 21-jarige Felix Auger-Aliassime (negende van de wereld) en de 22-jarige Denis Shapovalov (twaalfde) twee tennissers uit de top van de mondiale ranking. Zij bezorgden hun land vorige maand in Australië de winst van de ATP Cup en bereikten op de Australian Open beiden de kwartfinales.