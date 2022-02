Van Gerwen begint Premier League darts met nederlaag

Darter Michael van Gerwen is het nieuwe Premier League-seizoen begonnen met een nederlaag. Gary Anderson uit Schotland was hem in Cardiff met 6-4 de baas.

De Premier League wordt dit jaar volgens een nieuwe opzet gespeeld. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. Anderson neemt het in de halve finales op tegen zijn landgenoot Peter Wright, die Michael Smith uit Engeland met 6-3 versloeg.

Vorig seizoen haalde Van Gerwen, vijfvoudig winnaar van de Premier League, de play-offs niet.