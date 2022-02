Wielrenner Jakobsen sprint naar zege in Ronde van Valencia

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De 25-jarige Nederlander van Quick Step-Alpha sprintte na een etappe van ruim 170 kilometer met een flinke voorsprong naar de overwinning in de Spaanse plaats Torrent. De Belg Remco Evenepoel blijft in de leiderstrui in de koers die nog tot zondag duurt.

In de etappe van donderdag, die startte in Bétera, eindigde de Colombiaan Juan Sebastián Molano als tweede. Elia Viviani uit Italië werd derde.