Bach: fakkeloptocht symbool dat de wereld nodig heeft

De olympische fakkeltocht is een symbool dat de wereld nodig heeft tijd in tijden van verdeeldheid en confrontatie. Dat zei voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité enkele uren voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Beijing. De Duitser nam vrijdag deel aan de estafette met de olympische toorts.

Bach vond het belangrijk zelf mee te doen. “Door dit vlak voor de openingsceremonie te doen, is de adrenaline echt gestegen en mijn vertrouwen voor de Winterspelen gegroeid”, aldus de 68-jarige voorzitter, die in 1976 olympisch goud won bij het schermen.

De Winterspelen van 2022 volgen relatief kort op de Zomerspelen, die door corona met een jaar werden uitgesteld en afgelopen zomer in Tokio werden gehouden. “We zitten in de sport en we zien uitdagingen ook als kansen. Daarom leven wij volgens het olympische motto: we worden sneller, we mikken hoger en we worden sterker.”