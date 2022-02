Belgische wielerbelofte Van Gils grijpt de macht in Saudi-Arabië

De Belgische wielerbelofte Maxim van Gils heeft de vierde etappe van de Ronde van Saudi-Arabië op zijn naam geschreven. De 22-jarige renner van Lotto-Soudal ontsnapte op de steile slotklim naar Harrat Uwayrid en kwam solo aan de finish. Hij nam met zijn eerste profzege tevens de leiderstrui over.

Zeventien renners reden weg in de relatief korte etappe (149 kilometer), waar de wind een grote tegenstander bleek en het peloton uiteensloeg in meerdere groepen. De kopgroep bleef tot kort voor de voet van de Harrat Uwayrid bijeen, maar vanaf het moment dat de weg steil omhoog begon te lopen, was het ieder voor zich. Van Gils was veruit de beste op de klim, met stijgingspercentages van 17 tot 22 procent. Hij kwam 40 seconden eerder over de meet dan de Sloveen Luka Mezgec (Team BikeExchange), die als tweede finishte. Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) arriveerde als vierde.

Van Gils heeft in het algemeen klassement 36 tellen voorsprong op de Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). De Ronde van Saudi-Arabië eindigt zaterdag met een vlakke rit.