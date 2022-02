Canadese tennissers zonder topspelers tegen Oranje

De Canadese tennissers nemen het volgende maand zonder toppers Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov op tegen Oranje. In Den Haag strijden Nederland en Canada op 4 en 5 maart om een plek in de Daviscup Finals.

Auger-Aliassime (21) is de nummer 9 van de wereld, Shapovalov (22) staat drie plekken lager op de mondiale ranglijst. Het tweetal bezorgde het land begin dit jaar nog de eindzege op de ATP Cup in Australië. Ook de nummers 3 en 4 van Canada, Milos Raonic en Vasek Pospisil, zijn er niet bij in de Sportcampus Zuiderpark.

Canada treedt in Den Haag aan met Brayden Schnur, Steven Diez, Peter Polansky en Alexis Galarneau. Schnur is op plek 239 de beste Canadees.

Nederland treedt over een maand wel in de sterkste formatie aan. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nemen vermoedelijk de singles voor hun rekening.