Direct medaillekansen Nederland bij schaatsen en shorttrack

De Nederlandse sportploeg heeft zaterdag tijdens de openingsdag van de 24e editie van de Winterspelen direct een goede kans op de eerste medailles. Langebaanschaatsster Irene Schouten is de grote favoriete op de 3 kilometer, waar namens TeamNL ook Antoinette de Jong en titelverdedigster Carlijn Achtereekte aan meedoen.

Schouten is ingedeeld in de tiende en laatste rit en treft daarin de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Achtereekte komt al in actie in de derde rit tegen Miho Takagi uit Japan, terwijl De Jong in rit zes is ingedeeld met de Japanse Ayano Sato. De 3000 meter voor vrouwen begint om 09.30 uur Nederlandse tijd.

Bij het shorttracken hoopt Nederland op het eerste eremetaal in de mixed relay, de gemengde aflossing met vrouwen en mannen. Dat is een nieuw onderdeel bij de Olympische Spelen. Na de kwartfinales en halve finales staat om 14.26 uur Nederlandse tijd de finale op het programma.

Melissa Peperkamp is de eerste atleet van TeamNL die in actie komt bij de Spelen. De 17-jarige snowboardster begint om 03.45 uur aan de kwalificatie op het onderdeel slopestyle.