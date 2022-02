Haas presenteert als eerste team nieuwe Formule 1-bolide

Het Formule 1-team Haas presenteert vrijdag al zijn bolide voor het komende seizoen. Het Amerikaanse team is daarmee de eerste renstal die de fans een blik gunt op de auto waarin de Duitser Mick Schumacher en de Rus Nikita Mazepin in 2022 zullen racen.

Haas zal het met de nieuwe auto beter willen doen dan in 2021, toen het team geen enkel WK-punt wist te scoren en ook als laatste eindigde in de stand bij de constructeurs. Het team gaf aan dat het vorig jaar weinig heeft gedaan om de auto beter te maken en zijn geld vooral heeft gestoken in de ontwikkeling van de auto voor 2022, die door nieuwe technische regels behoorlijk afwijkt. Er is veel gedaan aan de aerodynamica met als doel dat de auto’s dichter achter elkaar kunnen rijden. Zo moet inhalen makkelijker worden. Opvallende veranderingen zijn ook het grotere formaat banden en de terugkeer van wieldoppen.

Van de tien Formule 1- teams heeft alleen Williams nog geen datum van onthulling bekendgemaakt. Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, komt woensdag 9 februari met een digitale presentatie van de nieuwe wagen, de RB18.