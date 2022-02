Hockeybondscoach Delmee krijgt Verboom als assistent-trainer

Jeroen Delmee, de bondscoach van de Nederlandse hockeyers, krijgt Eric Verboom als assistent. De 52-jarige Verboom gaat zijn werk voorlopig combineren met het trainerschap bij de mannen van Den Bosch. Na dit seizoen gaat hij, tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024, fulltime aan de slag bij Oranje.

De hockeyers zijn in voorbereiding op vier Pro League-duels in Zuid-Afrika. Op 8 en 12 februari is Zuid-Afrika de tegenstander, op 9 en 13 februari treft de ploeg van Delmee Frankrijk.

Delmee selecteerde 22 spelers voor de trip naar Zuid-Afrika, waar Oranje nu aan het trainen is. Jelle Galema van Oranje-Rood is vanwege een blessure niet meegereisd en hij werkt in Nederland aan zijn herstel.