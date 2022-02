Italiaanse skiester Goggia op tijd fit voor Winterspelen

De Italiaanse skiester Sofia Goggia is op tijd fit voor de Olympische Winterspelen in Beijing. Ze liep vorige maand tijdens een wereldbekerwedstrijd in Cortina d’Ampezzo een breukje in een kuitbeen en een verrekte kruisband op.

“Ik heb een videobericht van Sofia gehad. Ze is klaar en keert terug”, zei Giovanni Malagò, de voorzitter van het Italiaans olympisch comité. “Sofia is nu nog thuis, maar ze zal snel arriveren. Ik ben er zeker van dat ze ons gaat laten dromen”, zei snowboarder Michela Moioli, die Goggia tijdens de openingsceremonie verving als drager van de Italiaanse vlag.

De 29-jarige Goggia veroverde vier jaar geleden olympisch goud op de afdaling. “Ik begin de komende uren al met fysiotherapie, want ik wil proberen mijn olympische titel te verdedigen op de discipline waar ik het meest van hou”, zei ze kort na haar val in Cortina d’Ampezzo. Goggia heerst dit seizoen op de afdaling; ze won vier van de vijf wereldbekerwedstrijden.

De afdaling staat op 15 februari op het olympisch programma.