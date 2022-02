Minder dan helft van TeamNL naar openingsceremonie Spelen

Minder dan de helft van de in Beijing aanwezige Nederlandse sportploeg doet vrijdag mee aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Het gaat om 22 atleten en 26 begeleiders van TeamNL, meldt NOC*NSF.

Behalve schaatser Kjeld Nuis en kunstrijdster Lindsay van Zundert, die de Nederlandse vlag dragen tijdens de parade in het Vogelnest-stadion, lopen er (inclusief reserves) twaalf schaatsers, zes bobsleeërs en twee shorttrackers mee.

De deelnemende schaatsers zijn Sanne in ’t Hof, Thomas Krol, Merijn Scheperkamp, Marcel Bosker, Kai Verbij, Jutta Leerdam, Hein Otterspeer, Michelle de Jong, Femke Kok en de drie reserves Merel Conijn, Melissa Wijfje en Beau Snellink.

Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in ’t Veld en Karlien Sleper vertegenwoordigen Nederland tijdens de ceremonie namens het bobsleeteam. Shorttrackers Georgie Dalrymple en Bram Steenaart, die reserve zijn in Beijing, gaan ook naar de ceremonie.

Van de 42 atleten die in Beijing daadwerkelijk in actie komen, gaan er dus zeventien naar de ceremonie. Veel atleten kiezen ervoor in het olympisch dorp te blijven, omdat ze de komende dagen al in actie moeten komen tijdens de Spelen. Bij de openingsceremonie moeten sporters vaak lange tijd op hun benen staan. Het is bovendien in de avond ruim onder het vriespunt in Beijing.

“Mooi dat we met zo’n grote groep van TeamNL bij de openingsceremonie Nederland mogen vertegenwoordigen”, zegt chef de mission Carl Verheijen. “Ik hoop van harte dat onze sporters genieten van dit bijzondere moment en een herinnering voor het leven gaan meemaken. En vooral dat ze er extra energie en inspiratie van krijgen voor hun wedstrijden op de Spelen.”

De openingsceremonie begint om 13.00 uur Nederlandse tijd.