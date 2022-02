Noorse skiër Kilde daalt in harde wind als snelste ‘The Rock’ af

De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde heeft zijn favorietenrol voor de afdaling onderstreept met de beste tijd in de tweede training van het koningsnummer. Hij klokte 1.43,72 op de piste die ‘The Rock’ wordt genoemd en waar de omstandigheden bijzonder lastig waren door bittere kou en een harde wind. De training begon om die reden ook een uur later dan gepland.

Kilde won dit seizoen al drie afdalingen om de wereldbeker en de 29-jarige Noor leidt ook in het wereldbekerklassement van de snelheidsdiscipline. Hij wil de opvolger worden van landgenoot Aksel Lund Svindal, die in 2018 in Pyeongchang olympisch goud won op de afdaling.

De Oostenrijker Max Franz zette de tweede tijd neer in de training 1.43,78, slechts 0,06 seconde langzamer dan Kilde. De Canadees Broderick Thompson noteerde de derde tijd: 1.43,92.

“Ik had een betere flow dan gisteren in de eerste training. Het leek alsof ik geluk had met de wind. Het was geweldig”, zei Kilde na zijn run. Hij hoopt zondag tijdens de olympische race weer als snelste beneden te zijn. “We zullen zien. Alles kan gebeuren, zeker als het weer zo is. Het is niet zo dat het gemakkelijk zal zijn. Het is nooit gemakkelijk om een olympische gouden medaille te winnen.”