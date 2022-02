Openingsceremonie van start in redelijk gevuld Vogelnest-stadion

De 24e editie van de Winterspelen staan op het punt van beginnen. Om 20.00 uur plaatselijke tijd is in het Vogelnest-stadion in Beijing de traditionele openingsceremonie in gang gezet.

Het stadion, waar in 2008 ook de openingsceremonie van de Zomerspelen was, zit nog behoorlijk vol. Vanwege de strenge maatregelen rondom het coronavirus zijn toeschouwers van buiten deze keer niet welkom. Het organisatiecomité deelde voor de gehele Spelen 150.000 toegangskaarten uit aan inwoners van China. De tickets gingen naar “geselecteerde groepen”, onder wie inwoners van de regio’s waarin de sportlocaties liggen, vertegenwoordigers van sponsors, scholieren en expats die in het Aziatische land wonen.

De mensen juichten toen de Chinese president Xi Jinping in het stadion plaatsnam op zijn stoel. Dat was op twee grote schermen te zien. Hij groette met een buiging Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die op gepaste afstand naast hem zat. Ze droegen allebei een mondkapje en zwaaiden na de openingsscène, met dans, muziek en vuurwerk, naar de mensen.

In aanloop naar de openingsceremonie ontmoette Xi Jinping de Russische president Vladimir Poetin voor een topoverleg. China en Rusland spraken zich na dat overleg in een gezamenlijke verklaring uit tegen uitbreiding van de NAVO. Verder maakten de landen bekend dat Rusland meer aardgas gaat leveren aan China, in een tijd van groeiende spanningen rond Oekraïne.

Poetin woont de openingsceremonie van de Spelen bij, in tegenstelling tot westerse leiders. Onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië besloten tot een diplomatieke boycot van het evenement vanwege onder meer de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid in China. Nederland stuurt ook geen regeringsdelegatie.