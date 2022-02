Roest moet bij Spelen hopen op off-day topfavoriet Van der Poel

Een off-day, een fout. Alleen dat lijkt de Zweedse schaatser Nils van der Poel bij de Olympische Spelen in Beijing af te kunnen houden van de titel op de 5 en 10 kilometer. Zijn uitgangspositie is in dat opzicht vergelijkbaar met die van Sven Kramer bij de Spelen van Vancouver in 2010, met als belangrijk verschil dat de Nederlander beide afstanden een langere periode domineerde dan Van der Poel nu doet. Kramer miste uiteindelijk goud op de 10 kilometer toen coach Gerard Kemkers hem bij een baanwissel de verkeerde bocht instuurde.

Patrick Roest geldt zondag bij de 5000 meter als belangrijkste uitdager van Van der Poel. “Ik heb één 5 kilometer gewonnen dit jaar, maar daar was de grootste favoriet niet bij”, aldus de 26-jarige rijder van Jumbo-Visma, daarbij doelend op het Europees kampioenschap en de afwezigheid van Van der Poel. “Ik heb nu hoop dat het mogelijk is, maar ik ga er niet zo één, twee, drie vanuit. Ik had liever gezien dat ik hem een paar keer had verslagen dit seizoen. Het is niet anders. Hiermee moeten we het doen. Ik weet dat ik nu vooral goed op mijn eigen punten moet letten en een goede rit moet rijden. Als het dan niet lukt, dan kan ik er niets aan doen, maar heb ik er wel alles aan gedaan. Dat is voor mij nu het belangrijkste.”

Aan het begin van het seizoen had Roest het moeilijk. De drievoudig wereldkampioen bleef ver verwijderd van zijn gebruikelijke niveau. “Toen riepen we allemaal wel dat ik dit seizoen richting de Spelen een andere opbouw nodig had, maar ik was er niet heel blij mee omdat het in de wereldbekerwedstrijden ook niet echt liep”, kijkt Roest er nu op terug. Eind november eindigde de Lekkerkerker op de 10 kilometer bij de wereldbeker in Stavanger zelfs als negende, op ruim 36 seconden van Van der Poel.

Trainer Jac Orie greep na overleg met Roest in qua trainingsschema’s. “Minder dom jagen, minder op gevoel”, omschrijft Roest dat nu in de National Speed Skating Oval. “Meer op je wattage letten en op je hartslag letten, wat er echt gebeurt.”

De oefensessies voor Roest waren vanaf dat moment meer op hemzelf gericht en hij deed niet alles mee in groepsverband. “Ik heb sinds het olympisch kwalificatietoernooi wel het gevoel dat het steeds beter gaat lopen en de trainingen gaan ook echt lekker. Als het zo blijft gaan, heb ik het gevoel dat we de juiste weg hebben gekozen. Maar dat zal zondag pas blijken natuurlijk.”