Schouten in laatste rit 3000 meter, Achtereekte in rit drie

Schaatsster Irene Schouten gaat zaterdag op de 3000 meter van de Olympische Spelen van start in de tiende en laatste rit. De favoriete neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte komt al in actie in de derde rit tegen Miho Takagi uit Japan. Regerend wereldkampioene Antoinette de Jong rijdt in rit 6 tegen de Japanse Ayano Sato.

De 3000 meter is de eerste afstand van het olympisch schaatstoernooi. De Duitse Claudia Pechstein, winnares van goud in Salt Lake City in 2002 en voor de achtste keer actief op de Spelen, begint in rit 1 tegen de Chinese Adake Ahena Er. Schouten was dit seizoen in al haar races de beste op de 3000 meter.

De 3000 meter gaat van start om 09.30 (Nederlandse tijd).