Zes Duitse atleten testen positief bij aankomst in Beijing

Zes Duitse atleten die donderdag arriveerden in Beijing zijn bij aankomst positief getest op het coronavirus. Daarmee zijn er in totaal nu zeven gevallen in de Duitse olympische ploeg.

“Drie teams van Team D (Duitsland) zijn hierbij betrokken”, liet de Duitse ploeg vrijdag weten. De namen van de atleten en hun desbetreffende sporten zijn niet bekendgemaakt. “De atleten hebben geen symptomen en zijn afgescheiden van de rest van de ploeg.” De Duitse kunstrijder Nolan Seegert had eerder positief getest op Covid-19 en zit in isolatie in een hotel.

De organisatie meldde tot dusverre 287 positieve gevallen bij atleten, begeleiders, officials en de media in Beijing. In totaal zijn er tot donderdag 610.000 testen uitgevoerd.