Coach Anema liet schaatsster Schouten inzien dat ze de beste is

Coach Jillert Anema zag in de overwinning van zijn schaatsster Irene Schouten op de 3000 meter tijdens de Olympische Spelen de bevestiging van wat hij al wist: “ze is echt de beste”. De coach van Team Zaanlander is degene die Schouten daar zelf ook van heeft weten te overtuigen. “Je moet een reëel besef hebben van wat je mogelijkheden zijn en als je goed bent moet je precies weten wat je kan.”

Schouten dacht volgens Anema structureel dat ze op de 3000 meter 4.00 minuten kon rijden, terwijl ze volgens haar coach al lang in staat was 3.57 te rijden. “Dan komt het er in een training wel uit, maar nog niet in een wedstrijd.” Zelf zei de schaatsster daarover dat ze lang dacht dat anderen beter waren dan zijzelf. Pas op de NK afstanden in het najaar van 2020 versloeg ze de Nederlandse concurrentie op de 3000 en 5000 meter en werd ze zich daar zelf ook bewust van.

“Het is heel belangrijk dat je niet alleen goed bent, maar dat je ook weet dat je goed bent”, legde de Friese coach in de catacomben van de National Speed Skating Oval in Beijing uit. “Pas wanneer dat bij elkaar komt, dan komt dat unieke naar voren wat ze vandaag heeft laten zien en eigenlijk het hele seizoen al. Dat is loon naar werken.”

Schouten moest het als topfavoriete wel nog even doen in de laatste rit van de 3000 meter en moest de tijd van de Canadese Isabelle Weidemann en haar rechtstreekse tegenstander Francesca Lollobrigida uit Italië verslaan. “Op de 3000 meter vier jaar geleden waren het alleen de schaatsers in de eerste ritten die onbevangen reden. Daarna reden alle favorieten verkrampt zei Anema. “Nu had je eigenlijk maar één favoriet en hadden we erop gerekend dat iedereen verder onbevangen kon rijden. We hadden natuurlijk het voordeel van de laatste rit dat je de tijden weet en daarop kunt coachen, maar ze is ook echt de beste.”