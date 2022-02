Gevallen Schulting na mislopen medaille: dit komt hard aan

Een val van Suzanne Schulting voorkwam zaterdag dat de Nederlandse shorttrackers konden strijden om hun eerste medaille tijdens de Winterspelen in Beijing. Schulting startte de gemengde aflossing van kop af, maar gleed de boarding in. “Dit komt heel hard aan, ik voelde me zo goed”, aldus Schulting, die zich even daarvoor op de 500 meter op overtuigende wijze voor de kwartfinales had geplaatst.

Schulting nam de schuld volledig op zich. “Ja, dit is super onprettig. Zeg maar gewoon kut. We lieten als Nederlands team zien heel erg sterk te zijn. Het is daarom heel frustrerend dat we de finale niet haalden en mee konden doen om de medailles. Maar aan de andere kant: de kwartfinale van de gemengde aflossing en de heats van de 500 meter gingen bij mij juist heel erg goed. Dat maakt het eigenlijk nog frustrerender, dat je weet dat je zo goed bent, ook als team.”

Waar het precies misging in het Capital Indoor Stadium, vond de Friese shorttrackster lastig aan te geven. “Ik had niet het gevoel dat het te gretig was of dat ik te graag wilde, helemaal niet zelfs. Ik wilde die bocht graag goed ‘doorlopen’, net als op de 500 meter. Het ijs hield me gewoon niet. Ik moet het nog even terugkijken, maar ik zag volgens mij op de schermen al dat de linkerschaats onder mij wegschoot. Niemand houdt met dit scenario rekening. We hadden met goud naar huis kunnen gaan. Je voelt je schuldig, tegenover jezelf en tegenover je teamgenoten. Maar het kan iedereen overkomen.”

Schulting, die in China kanshebber is voor goud op meerdere afstanden, wil zich nu snel herpakken. “Het had hier voor mij zeker kunnen starten. Ik baal natuurlijk heel erg. Maar ik kan denk ik heel erg veel vertrouwen halen uit het feit dat het schaatsen heel erg goed gaat. Het ligt niet aan het schaatsen, daar maak ik me geen zorgen om. Het goede gevoel is niet opeens weg.”