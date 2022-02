Knegt na val Schulting: verwijten maken heeft geen zin

Sjinkie Knegt neemt Suzanne Schulting na haar val in de halve finale van de gemengde aflossing op de Olympische Spelen niets kwalijk. “Ik had ook liever een medaille gewonnen. Je kunt hier heel veel woorden aan vuil maken, maar dat is niet nodig. Verwijten maken heeft geen zin”, aldus de 32-jarige Fries, die bij zijn vermoedelijk laatste Spelen hoopt nog een medaille te winnen. De gemengde aflossing leek daarvoor de ideale mogelijkheid voor Knegt, die al olympisch zilver (2018) en olympisch brons (2014) achter zijn naam heeft staan.

Schulting zei na afloop van de race ‘sorry’ tegen haar ploeggenoten. “Maar ik vond dat ze dat niet eens hoefde te doen”, aldus Knegt. “Als je valt, houdt het op. Het is wat het is. Ik ben ook wel eens gevallen, of dat ik een ‘penalty’ pakte in de laatste ronde. Dan zeg ik: rijden we om te winnen of om vierde te worden? Om te winnen. Nu nam Suzanne risico om zo hard mogelijk te gaan. Haar schoen kwam misschien op het ijs. Dan ben je gezien. Dit is een onderdeel dat je met z’n allen doet, als je valt ook.”

Knegt zei in aanloop naar de Spelen al dat Schulting in Beijing met de druk te maken gaat krijgen die hij zelf vier jaar eerder, bij de Spelen van Pyeongchang, ervoer. “Of dat nu mee gaat spelen? Dat hoop ik niet voor haar. Het is klote dat het nu vandaag gebeurt. We kunnen er heel lang bij stilstaan, maar dat gaan we niet doen. Want over 48 uur staan we hier weer op het ijs. Ik zal even kijken hoe ze morgenochtend wakker wordt. Als er gesproken moet worden, hoor ik het wel.”