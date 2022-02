Kramer zondag in eerste rit 5000 meter, Roest ook voor de dweil

Sven Kramer moet op zijn allerlaatste 5000 meter uit zijn carrière uitkomen in de eerste rit. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter en titelhouder moet in de eerste van de tien ritten van start tegen de Deen Viktor Hald Thorup, zo is de uitkomst van de loting voor de wedstrijd van zondag.

Patrick Roest rijdt in rit 5, ook nog voor de dweilpauze. Hij heeft de Italiaan Andrea Giovannini als tegenstander. Jorrit Bergsma komt in de zesde rit, meteen na de dweilpauze, in actie. Hij neemt het op tegen de Japanner Seitaro Ichinohe.

Topfavoriet Nils van der Poel start in de laatste rit. De Zweedse wereldkampioen en wereldrecordhouder treft de Belg Bart Swings als tegenstander. In de rit ervoor neemt Ted-Jan Bloemen uit Canada het op tegen de Rus Roeslan Zacharov.