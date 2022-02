Met eerste goud valt ‘enorme last’ van schouders Schouten

Schaatsster Irene Schouten voelt dat met haar gouden race op de 3000 meter een “enorme last” van haar schouders is gevallen. De 29-jarige Noord-Hollandse maakte haar status als favoriet volledig waar op de openingsdag van de Olympische Spelen in Beijing.

“Mijn doel was om hier olympisch kampioen te worden. Dat is gelukt”, zei Schouten met een brede glimlach. “Er valt nu een heel grote druk van mijn schouders. Ik lag vanmiddag in bed en dacht: dit is niet leuk, ik wil dat het avond is, dan weet ik gewoon wat het is. Nu is al die stress er even uit, dat is heel lekker. Maar natuurlijk wil ik ook heel goede races rijden op de 5000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart. Ik weet in ieder geval dat ik in goeden doen ben en dat is mooi. Op naar meer.”

Schouten was naar eigen zeggen “heel erg gespannen” voor haar eerste optreden in Beijing. “Maar het was ook weer een mooie uitdaging om dat te verslaan. Ik ben blij dat ik dat heb kunnen ‘handelen’.”