Moschetti boekt ritzege in Ronde van Valencia

De Italiaanse wielrenner Matteo Moschetti heeft de vierde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Het was een rit met een lastig middenstuk, van Orihuela naar Torrevieja, over 193 kilometer. Moschetti was in de massasprint sneller dan de Spanjaard Manuel Peñalver en de Noor Alexander Kristoff. Topsprinters Elia Viviani en de ingesloten Fabio Jakobsen volgden als de nummers 4 en 5. De leiderstrui bleef in handen van de Rus Aleksandr Vlasov.

Voor de 25-jarige Moschetti, die rijdt voor Trek-Segafredo, was het zijn zesde zege als wielerprof.

De ploegen Jumbo-Visma en DSM ontbraken. Beide teams gingen vanwege coronagevallen niet meer van start in de vierde rit. De Ronde van Valencia eindigt zondag met een vlakke rit van Paterna naar Valencia.