Peperkamp grijpt bij olympisch debuut net naast finale slopestyle

Snowboardster Melissa Peperkamp is er bij haar debuut op de Olympische Spelen net niet in geslaagd de finale te halen op het onderdeel slopestyle. De 17-jarige Nederlandse eindigde op het Genting Snow Park in Zhangjiakou in de kwalificatie als dertiende. Van de 28 deelnemers plaatsten de beste twaalf zich voor de finale van zondag.

Peperkamp noteerde in haar eerste run een score van 61,26 punten, goed voor de zesde positie. In haar tweede omloop kwam ze tot 60,18 punten, de twaalfde score. Bij het opmaken van de ranglijst werd gekeken naar de beste score van de snowboardsters en dus niet naar de totaalscore. Peperkamp viel net buiten de finale.

De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski-Synnott eindigde in de kwalificatie met 86,75 als eerste, voor de Japanse Kokomo Murase (81,45) en de Finse Enni Rukajärvi (78,83). Ariane Burri, die net voor Peperkamp twaalfde werd, had als hoogste score 65,55.

Een maand geleden eindigde Peperkamp bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary als vierde op slopestyle. Dat was haar beste prestatie tot nu toe in de wereldbeker. Ook werd ze een keer zesde en zevende. In de wereldbekerstand neemt de jonge Utrechtse de tweede plek in met 126 punten.

Bij de mannen staan de kwalificaties voor de slopestyle, een onderdeel dat sinds de Spelen van 2014 in Sotsji olympisch is, zondag op het programma. Niek van der Velden komt namens Nederland in actie. Vier jaar geleden zou de Brabander in Pyeongchang zijn olympische debuut maken, maar in de training voorafgaand aan die wedstrijd brak hij zijn arm. Van der Velden heeft nu als doel om de finale te bereiken.

Peperkamp en Van der Velden doen later deze Spelen ook nog mee aan het onderdeel big air, dat in Beijing zelf plaatsvindt.