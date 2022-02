Puntverlies hockeysters in Pro League tegen Spanje

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Spanje. Het duel in Valencia eindigde na de reguliere speeltijd in 2-2. Een dag eerder had Oranje gewonnen van Spanje met 0-1, dankzij een doelpunt van Frédérique Matla.

De schade bleef na de 2-2 beperkt tot het verlies van een punt, omdat Nederland vervolgens nog wel de shoot-outs won. Dat leverde een bonuspunt op.

Yibbi Jansen zette Nederland op voorsprong, door de bal na een strafcorner nagenoeg onhoudbaar in het doel te pushen. Na een scrimmage voor het Nederlandse doel maakte Patricia Alvarez de 1-1. Opnieuw uit een corner zorgde Jansen er voor dat Oranje opnieuw op voorsprong kwam, nu door laag in te schieten. Weer kwam Spanje op gelijke hoogte, nu door Xantal Gine.

In Spanje zat interim-bondscoach Jamilon Mülders op de bank bij Nederland. De Duitser is de tijdelijke opvolger van de vertrokken Alyson Annan.