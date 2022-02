Schaatsster Achtereekte kan olympische titel niet prolongeren

Schaatsster Carlijn Achtereekte kan haar olympische titel op de 3000 meter niet prolongeren. De kampioene van de Spelen van Pyeongchang in 2018 legde het in de derde rit op de Winterspelen van Beijing af tegen haar tegenstandster Miho Takagi. De Japanse was met 4.01,77 net iets sneller dan Achtereekte (4.02,21) en gaat na drie ritten aan de leiding.

Er volgen nog zeven ritten in de National Speed Skating Oval in Beijing. Antoinette de Jong rijdt in de eerste rit na de dweilpauze tegen de Japanse Ayano Sato. Irene Schouten komt in de laatste rit in actie tegen Francesca Lollobrigida uit Italiƫ