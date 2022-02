Schouten bezorgt Nederland op 3000 meter eerste schaatsgoud

Irene Schouten heeft Nederland het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen in China. De 29-jarige schaatsster maakte in de National Speed Skating Oval in Beijing haar favorietenstatus op de 3000 meter waar door in de slotrit met een nieuw olympisch record van 3.56,93 onder de tot dan toe snelste tijd van de Canadese Isabelle Weidemann te duiken.

Het zilver ging naar Francesca Lollobrigida uit Italië. Weidemann pakte het brons.

Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene van 2018 op de 3000 meter, eindigde met 4.02,21 als zevende. Antoinette de Jong moest met 4.02,37 genoegen nemen met de achtste plaats.

Ireen Wüst won de 3000 meter op de Spelen van 2014 in Sotsji. Volgens databureau Gracenote is Nederland het eerste land dat op drie opeenvolgende Spelen op deze afstand de winnares levert.

Schouten ging als grote favoriete naar Beijing. Ze had dit seizoen alle wedstrijden op de 3000 meter waarin ze startte op haar naam geschreven. Een olympische race leidt echter vaak tot verrassingen, zo wist Schouten. In de slotrit tegen Lollobrigida moest de Noord-Hollandse zich niet uit de tent laten lokken. De Italiaanse startte sneller en nam een kleine voorsprong.

Na enkele ronden passeerde Schouten haar opponente echter met vlakke rondetijden. In de voorlaatste ronde kwam Lollobrigida weer terug, maar Schouten pareerde met een supersnelle slotronde van 30,86 seconden en reed zo ook het twintig jaar oude olympisch record van de Duitse Claudia Pechstein van de Spelen van 2002 in Salt Lake City (3.57,70) uit de boeken.