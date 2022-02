Shorttracker Knegt bij Spelen verder op 1000 meter

Sjinkie Knegt heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de kwartfinale van de 1000 meter. De Nederlandse shorttracker eindigde zaterdag in het Capital Indoor Stadium de voorronden als tweede in zijn ‘heat’. Knegt plaatste zijn schaats net wat eerder over de finishlijn dan de Chinees Wenlong Li. De Zuid-Koreaan Daeheon Hwang was het snelst, in een olympisch record.

Itzhak de Laat finishte in de eerste voorronde als derde, maar hij mag ook terugkomen voor de kwartfinales. De Brit Niall Treacy raakte uit balans en raakte met zijn schaats de enkel van De Laat, die daarmee gehinderd werd.

Jens van ’t Wout, de derde Nederlandse deelnemer aan de 1000 meter, werd in zijn groep derde en moet afwachten of zijn tijd voldoende is.

De kwartfinales, halve finales en finale in Beijing staan maandag op het programma.