Shorttrackers bereiken olympische halve finale gemengde aflossing

De Nederlandse shorttrackers hebben bij de Olympische Spelen de halve finales gehaald op de gemengde aflossing (mixed team relay). Dat is een nieuw onderdeel.

Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Itzhak de Laat en Jens van ’t Wout eindigden in de tweede kwartfinale in het Capital Indoor Stadium overtuigend als eerste. Schulting reed direct aan het begin van de race snel weg bij de rest. Eerder op zaterdag had de Friezin zich individueel al gekwalificeerd voor de kwartfinales op de 500 meter.

Op de gemengde aflossing rijdt eerst een vrouw 2,5 ronden, daarna de tweede vrouw. Vervolgens zijn twee mannen aan de beurt, die beiden ook 2,5 ronden voor hun rekening nemen. Vervolgens leggen alle vier de shorttrackers ieder nog eens 2 ronden af.

De halve finales en finale staan later op zaterdag op het programma.