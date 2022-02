Shorttrackers missen finale gemengde aflossing na val Schulting

Het Nederlandse shorttrackteam is er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd de finale te halen op de gemengde aflossing. In de halve eindstrijd in het Capital Indoor Stadium in Beijing lag Suzanne Schulting aan kop, maar de kopvrouw ging in de bocht onderuit.

Het team van bondscoach Jeroen Otter is daardoor aangewezen op de B-finale en kan eremetaal normaal gesproken vergeten. Nederland was een van de medaillekandidaten.

Selma Poutsma, Jens van ’t Wout en Sjinkie Knegt waren de andere drie rijders die voor Oranje in actie zouden komen in de halve finale.

De gemengde aflossing, met van elk land twee vrouwen en twee mannen in actie, is een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen.