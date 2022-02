Snowboardkampioen White zwaait af op Spelen van Beijing

De Amerikaanse snowboarder Shaun White stopt na de Olympische Spelen. De 35-jarige White, drievoudig olympisch kampioen, kondigde dat voorafgaand aan zijn eerste optreden op de Winterspelen van Beijing aan. “Ik geniet hier van ieder moment”, aldus White.

De markante Amerikaan, ook als zakenman succesvol, pakte in de halfpipe het goud op de Spelen van 2006, 2010 en 2018. In 2014 eindigde hij als vierde. Het kostte White de nodige moeite om zich te kwalificeren voor zijn vijfde Spelen. Vanwege blessures en een besmetting met het coronavirus dreigde hij naast een plek in de Amerikaanse ploeg te grijpen. Pas vorige maand veroverde White een ticket naar Beijing door derde te worden bij de wereldbeker in Laax.

“Dit wordt mijn laatste toernooi, dat maakt het heel speciaal”, aldus White. De Amerikaan zegt als gevolg van zijn fysieke problemen tot dit besluit te zijn gekomen. De snowboardkampioen liep vrijdag met ‘Team USA’ mee het stadion in bij de openingsceremonie van de Spelen.