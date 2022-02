Teleurgestelde schaatsster De Jong: alles gegeven, maar niet moe

Schaatsster Antoinette de Jong had zich veel voorgesteld van de 3000 meter op de Olympische Spelen, maar de 26-jarige Friezin kwam niet verder dan de achtste plaats. “Dit was niet de race die ik voor ogen had”, erkende De Jong. “Ik heb alles gegeven, maar ik ben niet moe. Ik kreeg het er gewoon niet uit.”

De schaatsster van Jumbo-Visma kwam in de eerste rit na de dweilpauze niet verder dan 4.02,37. “Tijdens het inrijden dacht ik: dit voelt goed. Maar in de wedstrijd kreeg ik er niet uit wat ik wilde. Ik voelde gewoon dat ik m’n schaats niet goed neerzette. Dan kost iedere slag heel veel energie. Het is raar, maar ik was toch op het einde niet moe.”

Van beklemmende spanning was volgens de schaatsster geen sprake. “Ik kon het ‘klein’ houden in mijn hoofd, ik was niet heel zenuwachtig. Ik ging gecontroleerd van start, maar ik kreeg niet datgene eruit wat ik graag wilde.”

De Jong hoopt zich maandag te kunnen revancheren op de 1500 meter. “Ik sluit dit af en ga er maandag voor alsof dit niet gebeurd is, al neem ik natuurlijk wel de punten mee die beter kunnen.”