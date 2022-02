Tennisser Del Potro kondigt min of meer zijn afscheid aan

Tennisser Juan Martin del Potro heeft min of meer zijn afscheid aangekondigd. Hij maakte eerder deze week bekend dat hij binnenkort na dertig maanden blessureleed terugkeert op de baan. De 33-jarige Argentijn speelt in zijn eigen Buenos Aires en een week later ook in het Braziliaanse Rio de Janeiro, maar het worden mogelijk zijn laatste toernooien. “Het wordt meer een afscheid dan een terugkeer”, zei hij.

Del Potro speelde niet meer sinds hij in juni 2019 op het Londense Queens een zware knieblessure opliep. Inmiddels heeft hij vier operaties ondergaan. Op de ATP-ranking is de voormalige nummer drie van de wereld naar de 757e plaats gezakt.

“Een spectaculaire comeback zit er nu niet meer in, vrees ik. Ik wil afscheid kunnen nemen op de baan, niet op een persconferentie. Daarom speel ik nog die laatste twee toernooien. Daarna zien we wel wat de toekomst brengt”, zei een geĆ«motioneerde Del Potro.