Veldrijdster Worst na missen WK de beste in Maldegem

Veldrijdster Annemarie Worst heeft zaterdag de Parkcross van Maldegem gewonnen. De 26-jarige Nederlandse van de ploeg 777 was oppermachtig en reed vanaf halverwege de wedstrijd alleen voorop. Achter haar eindigden haar landgenotes Manon Bakker en Aniek van Alphen respectievelijk als tweede en derde.

De zege was een troost voor Worst die vanwege een positieve coronatest niet naar de Verenigde Staten kon afreizen voor de WK. Op de afgelopen twee WK’s was ze nog twee keer goed voor zilver geweest. Veel WK-deelnemers, zoals wereldkampioene Marianne Vos, ontbraken in het Vlaamse Maldegem. Voor Worst was het haar tweede zege van het seizoen. Eerder won ze de wereldbekercross van Koksijde.