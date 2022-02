Olympische afdaling voor skiërs verplaatst naar maandag

De afdaling voor alpineskiërs op de Olympische Spelen van Beijing is verplaatst van zondag naar maandag. De organisatie moest het eerste onderdeel van het alpine-programma uitstellen vanwege de aanhoudende harde wind in Yanqing, gelegen op zo’n 200 kilometer van Beijing. In eerste instantie was de starttijd al drie keer verschoven.

Omdat de omstandigheden niet verbeterden, werd de afdaling uiteindelijk afgelast en doorgeschoven naar maandag. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) was zondag naar Yanqing gekomen om de afdaling te zien, maar de Duitser bleek de reis voor niets te hebben gemaakt.

Zaterdag werd de laatste training op de ruim 3 kilometer lange piste van Yanqing al afgebroken vanwege de harde wind, die steeds van richting veranderde. Nadat drie skiërs naar beneden waren gekomen, besloot de organisatie om de training af te breken.

Vier jaar geleden, bij de Spelen van Pyeongchang in Zuid-Korea, zat de harde wind de skiërs ook vaak dwars. Toen werd de afdaling voor de mannen ook uitgesteld.

Maandag staat in Yanqing ook de reuzenslalom voor vrouwen op het programma, met de Nederlandse skiester Adriana Jelinkova als een van de deelneemsters. Tussen beide runs van de reuzenslalom door vindt de afdaling van de mannen plaats. Die begint om 5.00 uur Nederlandse tijd.