Atleet Van Diepen met recordtijd op 800 meter naar WK indoor

Atleet Tony van Diepen heeft zich verzekerd van deelname aan de WK indoor volgende maand in Belgrado. De Nederlander eindigde bij de indoorwedstrijd uit de World Tour in New York als derde op de 800 meter in een persoonlijk record van 1.46,49. Hij bleef daarmee onder de WK-limiet van 1.46,70. De Spanjaard Mariano Garcia won in 1.45,12, de beste mondiale tijd van dit seizoen.

Van Diepen boekte vorig jaar zijn grootste successen op de 400 meter. Met de Nederlandse estafetteploeg veroverde hij op de Olympische Spelen van Tokio het zilver op de 4×400 meter. Op deze afstand pakte hij individueel het zilver bij de EK indoor in het Poolse Torun. Met de estafettemannen op de 4×400 won de 25-jarige Van Diepen ook goud op de EK indoor en goud bij de WK estafette.

De Nederlandse ploeg voor de WK indoor begint al aardig aan te dikken. Van Diepen is al de tiende atleet die zich heeft geplaatst voor het toernooi van 18 tot en met 20 maart in de Servische hoofdstad. Eerder voldeden Liam van der Schaaf (60 meter horden), Koen Smet (60 horden), Jessica Schilder (kogelstoten), Lieke Klaver (400 meter), Taymir Burnet (60 meter), Isayah Boers (400 meter), Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Jorinde van Klinken (kogelstoten) en Zoƫ Sedney (60 horden) aan de limiet.