Atleet Van Nunen wijkt uit naar marathon Parijs

Atleet Bart van Nunen bereidt zich voor op de marathon van Parijs. De 26-jarige geboren Utrechter wil in de Franse hoofdstad op zondag 3 april de limiet lopen voor de WK atletiek komende zomer in het Amerikaanse Eugene. De Atletiekunie heeft die limiet gesteld op 2.10.00.

Van Nunen wilde aanvankelijk die tijd aanvallen op 20 februari in Sevilla, maar een lichte blessure heeft hem doen besluiten uit te wijken naar Parijs. Van Nunen heeft een persoonlijk record op de 42,195 kilometer van 2.10.16, gelopen in Valencia in 2020. Dankzij die tijd mocht hij afgelopen zomer meedoen aan de olympische marathon, maar in Sapporo had hij grote moeite met de warme omstandigheden en stapte uit.

Van Nunen traint momenteel in Portugal. Daar heeft hij als alternatief voor het hardlopen veel gefietst, liet hij weten op Instagram.