Mark Caljouw heeft op de NK badminton in Almere zijn favorietenrol waargemaakt. In de finale was de als eerste geplaatste Caljouw Joran Kweekel met 21-14 en 21-10 de baas. De partij duurde slechts 32 minuten.

De finale was een herhaling van de eindstrijd van 2020. Ook toen won Caljouw in twee games. Vorig jaar gingen de nationale kampioenschappen niet door.

Het is voor de 27-jarige Caljouw al zijn vijfde nationale titel.