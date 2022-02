Boeblik verrast Zverev en pakt eerste titel in Montpellier

De Kazachse tennisser Aleksandr Boeblik heeft op het indoortoernooi van Montpellier zijn eerste titel veroverd. De nummer 35 van de wereld was in de finale met 6-4 6-3 te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, die als mondiale nummer 3 als eerste geplaatst was in Frankrijk.

De 24-jarige Boeblik stond voor de vijfde keer in een finale, maar verloor die telkens. In de eerste ronde van het toernooi van Montpellier had Boeblik Tallon Griekspoor in twee tiebreaks verslagen. Zverev, in 2017 de beste in Montpellier, had zijn twintigste titel kunnen veroveren.

Boeblik reist nu door naar Rotterdam, waar hij het de komende week op het ABN AMRO World Tennis Tournament opneemt tegen Andy Murray.

Op het ATP-toernooi in het Indiase Pune ging de titel naar de Portugees João Sousa, die zijn vierde titel pakte en zijn eerste sinds 2018. In de finale versloeg Sousa de Fin Emil Ruusuvuori met 7-6 (9) 4-6 6-1.