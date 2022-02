Cavendish maakt in Oman rentree na val in zesdaagse Gent

De Britse wielrenner Mark Cavendish keert in de Ronde van Oman terug in het peloton na zijn val tijdens de zesdaagse van Gent. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl meldt dat Cavendish vanaf donderdag zijn eerste wegkoers gaat rijden sinds de Münsterland Giro in oktober.

Cavendish hield aan zijn val in het Gentse Kuipke een klaplong en twee gebroken ribben over. De revalidatie verliep echter voorspoedig en begin januari sloot de 36-jarige Brit alweer aan bij de trainingsstage van zijn team in het Spaanse Calpe. Hij verlengde afgelopen winter zijn contract bij de Belgische ploeg met een jaar.

Cavendish won in 2011 al een keer een rit in de Ronde van Oman.