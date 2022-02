Coach Orie trots op schaatser Roest die ‘alles gegeven heeft’

Coach Jac Orie is trots op de wijze waarop zijn schaatser Patrick Roest knokte op de 5000 meter op de Winterspelen. Roest moest al vroeg een snelle tijd neerzetten in de Nationale Speed Skating Oval in Beijing en ging kapot in de laatste ronden van zijn rit. Daardoor kon Nils van der Poel in de laatste rit met snelle slotronden net onder diens tijd duiken en het olympisch goud voor zijn neus wegkapen.

“Je moet als eerste rijden en je weet dat hij in de laatste rit zit”, schetste Orie het dilemma. “Dan zit er druk op. Patrick knalde er hard in en heeft gegeven wat hij had. Ik ben trots op hem. Het is niet gelukt en verliezen met vier tienden van een seconde is rot voor hem.”

Volgens Orie valt er niet te speculeren over de vraag of het anders was gelopen als de loting anders was geweest. Even had hij tijdens de slotrit van Van der Poel het geloof dat de Zweed niet aan de tijd van Roest ging komen. “Hij begon een beetje anders te schaatsen en ik zag dat hij een probleempje had. Twee keer had hij een moment dat hij erdoorheen moest komen. Als hij erin was blijven hangen, dan had hij het niet gered. Maar dat deed hij niet.”

De enorme voorsprong die Van der Poel gedurende het seizoen had ten opzichte van Roest is volgens de coach van Jumbo-Visma weg. “Het laat zien dat hij te pakken is. We hebben het gat op de 5000 meter gedicht, maar net niet helemaal. Dat zag er aan het begin van het seizoen een stuk moeilijker uit.” Daarom ziet Orie voor de 10 kilometer later op deze Spelen nog kansen. “Als je op de 5000 meter 6 seconden langzamer bent, dan heb je geen kans op de 10 kilometer. Iedereen moet nu op die dag goed zijn.”